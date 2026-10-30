Moradabad News: दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट, तमंचे से फायर करने का आरोप

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उमरी कलां के मोहल्ला ठेकेदारान निवासी इरफान अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार की शाम वह अपनी किराने की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान मोहल्ला विद्दाशाह निवासी रियासत अली उर्फ मुन्ना, जैद अली और कैफ अली दुकान में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।पीड़ित के अनुसार शोर सुनकर आए माजिद अली ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। बताया कि बीच-बचाव करने आए उसके पिता अहमद अली के चेहरे पर डंडा मार घायल कर दिया गया। बताया कि तीनों आरोपी लाठी-डंडों और तमंचे से लैस थे। आरोप है कि आरोपी रियासत अली इरफान को दुकान से खींचकर गली में ले गया और जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर किया लेकिन गोली उसके दाहिने कान के पास से होकर निकल गई। इसके बाद आरोपी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने इरफान, अहमद अली और माजिद अली का सीएचसी में चिकित्सीय परीक्षण कराया है। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। विवेचना की जा रही है।