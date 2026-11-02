अब चौतरफा चुनौतियों से घिरे अब्दुल्ला: आजम की रिहाई की कानूनी लड़ाई, बिखरते समर्थकों को एकजुट और चुनावी गणित

यह हैं चुनौतियां

पिता की रिहाई के लिए कानूनी मोर्चेबंदी

जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ी और पहली चुनौती अपने पिता आजम खां की मजबूत कानूनी पैरवी कर उन्हें बाहर लाना है। राहत की उम्मीद लेकर जेल से बाहर आए आजम खां को जैसे ही रिहाई मिली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया।



अब्दुल्ला घर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद शनिवार की रात को ही गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए, जहां ईडी उनके पिता से जुड़े मामलों की जांच और पेशी को लेकर सक्रिय है। पिता को कानूनी शिकंजे से सुरक्षित बाहर निकालना उनके सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

