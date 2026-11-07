Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Welcomed newly appointed BJP district office bearers

Mirzapur News: भाजपा के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का किया स्वागत

Sat, 07 Nov 2026 02:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Welcomed newly appointed BJP district office bearers
जमालपुर ब्लाक सभागार में स्वागत के दौरान भाजपा के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी।-सोशल मीडिया।
जमालपुर। ब्लॉक सभागार में भाजपा के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुभाष राय को किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष, मनीष कुशवाहा को जिला मंत्री और जोशी पटेल को पिछड़ा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाए जाने पर उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह बंटू और पूर्व मंडल अध्यक्ष किशोर सिंह ने कहा कि युवाओं को संगठन में जिम्मेदारी मिलने से पार्टी मजबूत होगी। इस मौके पर सुदामा सिंह, हेमंत सिंह, हनुमंत प्रसाद, छोटेलाल तिवारी, राजकुमारी विश्वकर्मा और राजकुमार सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed