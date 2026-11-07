Mirzapur News: भाजपा के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का किया स्वागत

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जमालपुर। ब्लॉक सभागार में भाजपा के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सुभाष राय को किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष, मनीष कुशवाहा को जिला मंत्री और जोशी पटेल को पिछड़ा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाए जाने पर उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह बंटू और पूर्व मंडल अध्यक्ष किशोर सिंह ने कहा कि युवाओं को संगठन में जिम्मेदारी मिलने से पार्टी मजबूत होगी। इस मौके पर सुदामा सिंह, हेमंत सिंह, हनुमंत प्रसाद, छोटेलाल तिवारी, राजकुमारी विश्वकर्मा और राजकुमार सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।