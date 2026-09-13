Mirzapur News: मौसम ने बदला मिजाज, दो डिग्री गिरा पारा, धूप से बढ़ी उमस
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:45 AM IST
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मिर्जापुर। जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बृहस्पतिवार रात कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हुई।
शुक्रवार सुबह धूप खिलने के बाद न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरने के बावजूद उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम साफ होने से गणेश महोत्सव और हरितालिका तीज की खरीदारी को लेकर बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ी।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके एक दिन पहले बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस था। मौसम में बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में धान की फसल बालियां निकलने की अवस्था में पहुंच रही है। इस समय फसल को पर्याप्त पानी की जरूरत है।
किसानों का कहना है कि अगले एक-दो सप्ताह बारिश हो जाए तो धान की फसल को काफी राहत मिल सकती है। ग्रामीण मौसम सेवा, भू-भौतिकी विभाग, बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना कम है।
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शुक्रवार सुबह धूप खिलने के बाद न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरने के बावजूद उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम साफ होने से गणेश महोत्सव और हरितालिका तीज की खरीदारी को लेकर बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ी।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके एक दिन पहले बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस था। मौसम में बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में धान की फसल बालियां निकलने की अवस्था में पहुंच रही है। इस समय फसल को पर्याप्त पानी की जरूरत है।
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किसानों का कहना है कि अगले एक-दो सप्ताह बारिश हो जाए तो धान की फसल को काफी राहत मिल सकती है। ग्रामीण मौसम सेवा, भू-भौतिकी विभाग, बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना कम है।
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