Mirzapur News: टहलकर घर जा रहे दर्जी को बाइक ने मारी टक्कर, मौत

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मिर्जापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के राजपुर नहर के पास सोमवार सुबह टहलकर घर वापस लौटते समय बाइक सवार ने दर्जी महेंद्र बिंद (55) को टक्कर मार दी। हादसे में दर्जी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार फरार हो गया। परिजन घायल को मंडलीय अस्पताल लेकर आए। जहां से उनको रेफर कर दिया गया। रेफर किए जाने के बाद रास्ते में मौत हो गई। शव लेकर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों के साथ धौरूपुर के पास जाम लगा दिया। मिश्र लहौली गांव निवासी महेंद्र घर पर कपड़ों की सिलाई का काम करता था। सुबह घर से टहलने जाता था। सोमवार सुबह घर से आमघाट की ओर टहलने निकला। वापस घर आते समय तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन रास्ते में एक निजी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। धौरपुर चौराहे पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। परिवार में दो बेटे और एक बेटी है। भाई सुरेंद्र मौर्य ने बताया कि सुबह टहलने के दौरान बाइक की टक्कर से घायल भाई की मौत हो गई।