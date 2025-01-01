Mirzapur News: राम-भरत मिलाप के बाद निकलीं 21 झांकियां

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिव तांडव, जय जगन्नाथ और रावण की शिवभक्ति की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इनके दर्शन के लिए सड़क किनारे से लेकर मकानों की छतों और बारजों तक लोगों की भीड़ जुटी रही।शोभायात्रा में श्रीगणेश, कीनाराम गद्दी, मां दुर्गा, शुंभ-निशुंभ वध, महिषासुर वध, होलिका दहन, मां काली, गंगा अवतरण, राधा-कृष्ण, शिव तांडव, छठी मइया, जय जगन्नाथ, मां विंध्यवासिनी, काशी विश्वनाथ, नीम करौली, भैरव जी और झांसी की रानी की झांकियां शामिल रहीं। अंत में नट कटइया की झांकी ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा।झांकियां सोनवर्षा से निकलकर पेहटी चौराहा, तुलसी चौक, गुड़हट्टी, रामविलास चौराहा, बूढ़ेनाथ, त्रिमोहानी, बसनई बाजार, शहर कोतवाली, घंटाघर और पक्की सरैया होते हुए तुलसी चौक पहुंचीं, जहां शोभायात्रा संपन्न हुई।इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री कैलाशनाथ चौरसिया, समिति प्रबंधक राजकमल सिंह, कस्तूरचंद, विदुर कुमार, देवेंद्रनाथ, जगदंबा और अरविंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।