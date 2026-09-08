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मतदाता जोड़ने के लिए मैदान में उतरें कार्यकर्ता : एमएलसी

Tue, 08 Sep 2026 01:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:52 AM IST
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Party workers should hit the ground to enroll voters: MLC
अहरौरा के एक होटल हुई बैठक में मौजूद स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा व अन्य।-सोशल मीडिया।
-अहरौरा में सपा स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश
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अहरौरा। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग स्थित होटल में रविवार शाम समाजवादी पार्टी के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मिशन 2027 और आगामी स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का मंत्र दिया।


आशुतोष सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। उन्होंने जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए नए मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और छात्रों को मतदाता सूची से जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा। स्नातक और सामान्य मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान अधिक से अधिक लोगों के नाम दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान चलाने की रणनीति बनाई।
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बैठक में पूर्व सांसद प्रत्याशी रमेश बिंद, जिला महासचिव आदर्श यादव, मड़िहान विधानसभा अध्यक्ष शैलेश पटेल, नगर अध्यक्ष मुमताज अहमद, विजय यादव, प्रमोद केसरी, रजयात खान, मुरारी यादव, इसरार अहमद, हक सफा वारिस, राजहंस बहेलिया, संदीप यादव, सुजीत यादव, राजू यादव, मिठाई लाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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