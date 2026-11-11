Mirzapur News: भैया दूज पर बहनों ने भाइयों की सलामती की कामना की

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शेरवां क्षेत्र में विभिन्न गांवों में सोमवार को धूमधाम से भैया दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह गांवों में महिलाओं के समूह ने सार्वजनिक स्थलों और घरों के द्वार को गोबर से लीपकर गोधन बाबा की पूजा की। गोबर से हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, गोजर, राजा-रानी, राक्षस-राक्षसी, चकरी, जांता और हल-बैल समेत कई आकृतियां बनाई गईं।विधि से पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद महिलाओं ने एक-दूसरे को गोवर्धन की कथा सुनाई। यह परंपरा भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और लोकसंस्कृति की अनूठी मिसाल बनी हुई। मान्यता है कि भैया दूज पर बहनें जीभ में कांटा चुभाई फिर श्राप देकर बहनों ने भाइयों की सलामती की दुआएं मांगी।