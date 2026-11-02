फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Mother, son, and two-year-old granddaughter

Mirzapur News: हाईवा से कुचलकर बाइक सवार मां-बेटे और दो साल की नातिन की मौत

Mon, 02 Nov 2026 02:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Mother, son, and two-year-old granddaughter
जमालपुर डोहरी गांव में हादसे में मृत श्यामरथी। फाइल फोटो
जमालपुर थाना क्षेत्र के डोहरी गांव के पास हुआ हादसा, गाड़ी छोड़कर चालक भागा
विज्ञापन

जमालपुर, मिर्जापुर। थाना क्षेत्र के कंचनपुर-जमालपुर स्टेट हाईवे पर डोहरी गांव के पास रविवार शाम पांच बजे बाइक को हाईवा ने टक्कर मार दी। जब बाइक सवार तीन लोग गिर गए तो तीनों को कुचलते हुए भागने लगी। लोगों के पीछा करने पर चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। हादसे में भड़वल गांव निवासी श्यामरथी (50) पत्नी धनंजय, नातिन अंकिता (2) और श्यामरथी का बेटा नीतीश (16) की माैत हो गई। श्यामरथी की नातीन अंकिता काफी समय से ननिहाल में थी।
हादसे में दो वर्ष की मासूम अंकित और बाइक चला रहे किशोर नीतीश की मौके पर मौत हो गई। श्यामरथी के दोनों पैर कट गए। उसे उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तीन मौत से आक्रोशित लोगाें ने सड़क जाम कर दिया। जाम लगने से अवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने पर जमालपुर पुलिस के अलावा एसडीएम चुनार अनेग सिंह व क्षेत्राधिकारी चुनार गायत्री यादव ने कार्रवाई व मुआवजा का आश्वासन दिया तब जाकर दो घंटे बाद सात बजे जाम समाप्त हुआ।
विज्ञापन

रविवार को श्यामरथी बेटे नीतीश और नातिन अंकिता के साथ अपने मायके पिपरा जिला चंदौली गई थी। रविवार शाम को तीनों बाइक से घर आ रहे थे। जमालपुर के कंचनपुर-जमालपुर स्टेट हाईवे पर डोहरी गांव के पास पहुंचे थे कि सिकंदरपुर से रामनगर बालू लादकर जा रही हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद तीनों बाइक सवार गिर गए। हाईवा चालक तीनों को कुचलकर भागने लगा। पीड़ित परिवार को आवासीय पट्टा, सहायता राशि व सरकार की ओर से किसान दुर्घटना राशि दिलाने का आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों का जाम समाप्त हुआ। थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि हाईवा के टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन



एक सप्ताह में दूसरा बड़ा हादसा
28 सितंबर को अदलहाट थाना क्षेत्र के नरायनपुर आलू मिल के सामने जाते समय पटरी नीचे होने से बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में पीछे से आ रही ट्रक से कुचलकर कर बाइक सवार मां मुन्नी (45) पुत्र मनोज चौहान (25) और पौत्र श्रेयांस (3) की मौके पर मौत हो गई थी। इस तरह एक सप्ताह में यह दूसरा बड़ा हादसा है।

जमालपुर डोहरी गांव में हादसे में मृत श्यामरथी। फाइल फोटो

जमालपुर डोहरी गांव में हादसे में मृत श्यामरथी। फाइल फोटो

जमालपुर डोहरी गांव में हादसे में मृत श्यामरथी। फाइल फोटो

जमालपुर डोहरी गांव में हादसे में मृत श्यामरथी। फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed