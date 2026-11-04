Mirzapur News: पांच लाख की रंगदारी और धमकी देने के मामले में सभासद अवनीश मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज

संवाद न्यूज एजेंसीमिर्जापुर। पांच लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी सपा के सभासद अवनीश मिश्रा की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। एससी-एसटी एक्ट के विशेष जज ऋषा जोशी ने मामले की गंभीरता, अभियोजन पक्ष के तर्कों और प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद जमानत देने से मना कर दिया। विंध्याचल थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी सभासद अवनीश मिश्रा पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं।विंध्याचल थाने में 24 सितंबर 2026 को तहरीर देकर बताया कि शिवजी वर्मा की माला फूल का दुकान है। उसने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष के लोग 12 सितंबर 2023 को दुकान पर पहुंच कर धमकी देकर एक लाख 90 हजार वसूल ले गए। दबाव बनाकर अब तक पांच लाख ले चुके हैं। सितंबर को अवनीश मिश्रा के पुत्र और भाई आए। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।