Mirzapur News: छलांग लगाने से रोकने के लिए 1.13 करोड़ रुपये से शास्त्री पुल पर लग रही जाली

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शास्त्री पुल पर आए दिन लोगों के गंगा में छलांग लगाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, महीने में एक-दो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इनमें कई बार समय से बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाने से जान चली जाती है। पुलिस और गोताखोरों के पहुंचने तक कई बार नदी में कूदने वाले व्यक्ति का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासी रामफल यादव, मोहन साहू, रवि किशन, सुरेश चंद्र गुप्ता और अजय कुमार ने बताया कि पुल पर सुरक्षा जाली लगाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। जाली लगने से लोगों का सीधे गंगा में छलांग लगाना मुश्किल होगा। इससे जानलेवा घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के लिए दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु भी शास्त्री पुल से आवागमन करते हैं। ऐसे में पुल पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ने से उनकी सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।वर्जनयात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शास्त्री पुल पर एक करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से जाली लगवाई जा रही है।-अविनाश सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट