Mirzapur News: लालगंज में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 19 मीमी बारिश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:20 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:20 AM IST
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मिर्जापुर। रविवार को हुई बारिश से शहर से गांव तक जनजीवन प्रभावित रहा। कहीं सड़कें तालाब बनीं तो कहीं कीचड़ ने राह मुश्किल कर दी। 24 घंटे में लालगंज में सबसे ज्यादा 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। खेतों में पानी भरने से धान की फसल को राहत मिली, लेकिन तिल, अरहर और मूंग समेत दूसरी फसलों के गलने का खतरा बढ़ गया है।
चुनार और मड़िहान में तीन-तीन, जबकि सदर क्षेत्र में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई। रविवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री था।
बारिश ने ग्रामीण सड़कों की बदहाली भी उजागर कर दी। रमईपट्टी-कनौराघाट मार्ग पर गड्ढों में पानी भर गया। सखौरा पंप के सामने वीरशाहपुर मार्ग, शुक्लहा में तहसील चौराहा-पांडेयपुर मार्ग और भरुहना में मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग पर आधी सड़क पानी में डूबी रही। राहगीरों को पानी और गड्ढों के बीच संभलकर निकलना पड़ा। विंध्याचल में देवी जयंती पर पहुंचे श्रद्धालुओं को भी बारिश के बीच गंदगी ने परेशान किया। धाम की कई सड़कें कीचड़ से सन गईं। श्रद्धालु फिसलन भरी राह पर संभलते नजर आए।
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चुनार और मड़िहान में तीन-तीन, जबकि सदर क्षेत्र में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई। रविवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री था।
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बारिश ने ग्रामीण सड़कों की बदहाली भी उजागर कर दी। रमईपट्टी-कनौराघाट मार्ग पर गड्ढों में पानी भर गया। सखौरा पंप के सामने वीरशाहपुर मार्ग, शुक्लहा में तहसील चौराहा-पांडेयपुर मार्ग और भरुहना में मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग पर आधी सड़क पानी में डूबी रही। राहगीरों को पानी और गड्ढों के बीच संभलकर निकलना पड़ा। विंध्याचल में देवी जयंती पर पहुंचे श्रद्धालुओं को भी बारिश के बीच गंदगी ने परेशान किया। धाम की कई सड़कें कीचड़ से सन गईं। श्रद्धालु फिसलन भरी राह पर संभलते नजर आए।
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