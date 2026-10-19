Mirzapur News: पक्का घाट में मां गंगा की महाआरती, उमड़े श्रद्धालु

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विंध्याचल। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर रविवार को विंध्याचल के पक्का घाट पर मां गंगा की भव्य महाआरती हुई। विंध्य विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित महाआरती में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आरती उतारकर पुण्य लाभ अर्जित किया। शुभारंभ गंगा आरती प्रमुख रामानंद तिवारी ने मुख्य अतिथि को संकल्प कराकर किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। महाआरती के बाद रामानंद तिवारी और उनकी टीम ने नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी को अंगवस्त्र और मां विंध्यवासिनी का चित्र भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जलकल अभियंता ओमप्रकाश, जितेंद्र मिश्रा, प्रशांत उपाध्याय, धीरज तिवारी, दिनेश गुप्ता, आनंद तिवारी, गगन माली आदि रहे।