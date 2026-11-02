फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Female students asserted their dominance in competitions at Maa Vindhyavasini University.

Mirzapur News: मां विंध्यवासिनी विवि की प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने साबित किया दबदबा

Mon, 02 Nov 2026 01:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Female students asserted their dominance in competitions at Maa Vindhyavasini University.
विजेता प्रतिभागियाें के साथ कुलपति प्रो. शोभा गौड़ व अन्य, सोशल मीडिया
मिर्जापुर। मां विंध्यवासिनी विवि में रविवार को कर्नाटक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दबदबा बनाया।
विज्ञापन

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उजाला मौर्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कल्पना द्विवेदी, रेनू चौहान संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहीं। अर्चना कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में कल्पना द्विवेदी ने प्रथम, आयुष यादव ने द्वितीय और शीलू पाठक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनामिका प्रथम, वंदना द्वितीय और उजाला तीसरे स्थान पर रहीं। रंगोली प्रतियोगिता में प्रीति यादव प्रथम, उजाला व श्याम जीरा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं। आंचल मौर्य, प्रिया मौर्य और क्षमा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

पोस्टर एवं मॉडल प्रतियोगिता में सौरभ कुमार, मनीष भारती और आरती मौर्य ने अपनी रचनात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। इस अवसर पर कुलसचिव राम नारायण, वित्त अधिकारी गिरीश कुमार, सहायक कुलसचिव अखिलेश मिश्र, पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. अतुल किशोर शाही, डॉ. प्रशांत सिंह, डॉ. आशुतोष राय, डॉ. विभा रानी सिंह एवं डॉ. जिया परवीन सहित अन्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed