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मनुष्य का शरीर चंद रोज का मकान जीते जी प्रभु भक्ति करें : पंकज

Tue, 15 Sep 2026 12:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:37 AM IST
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devote yourself to the Lord while you are alive: Pankaj
पंकज महराज के आयोजित सत्संग में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।- सोशल मीडिया।
हलिया। जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज ने सोमवार को पंवारीकला स्थित एक इंटर कॉलेज के निकट आयोजित 25वें पड़ाव पर सत्संग हुआ। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा, बाजे-गाजे और जयगुरुदेव के उद्घोष के साथ स्वागत किया।
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सत्संग में पंकज महाराज ने कहा कि मनुष्य का शरीर चंद रोज का मकान है, जो निर्धारित समय के लिए मिला है। समय पूरा होते ही परमात्मा के दूत इसे खाली करा लेते हैं। आत्मा के शरीर से निकलते ही कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, एक रात भी शव को घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता। लोग उसे कंधे पर रखकर श्मशान ले जाते हैं और शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। शरीर केवल खाने-पीने, परिवार बढ़ाने और फिर मृत्यु के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जीते जी प्रभु की भक्ति और परमात्मा का दर्शन करना है। इसके लिए सच्चे महात्मा और पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। साधना की तीन क्रियाएं सुमिरन, ध्यान और भजन हैं। तीनों क्रियाओं को समझाते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं को भजन की विधि भी बताई। इस दौरान जिलाध्यक्ष घूरन प्रसाद, विद्यालय के प्रबंधक कृष्णपाल सिंह, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार, आदित्य प्रताप सिंह, कमलाकर सिंह, आकर्ष सिंह आदि रहे।
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