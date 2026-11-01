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Mirzapur News: हाईवे पर भैंसों से टकराई कार, एयरबैग खुलने से महाराष्ट्र के यात्रियों की बची जान

Sun, 01 Nov 2026 02:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:27 AM IST
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Car collides with buffaloes on highway; passengers from Maharashtra saved as airbags deploy
लालगंज थाना क्षेत्र के पतुलकी गांव के सामने हाईवे पर भैंसों से टकराने से क्ष्ज्ञतिग्रस्त कार। स - फोटो : udhampur news
लालगंज। वाराणसी से दर्शन-पूजन कर महाराष्ट्र लौट रहे यात्रियों की कार शनिवार को लालगंज थाना क्षेत्र के पतुलकी गांव के सामने हाईवे पर भैंसों से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दो भैंसें मर गईं। जबकि एक घायल हो गई। हादसे में कार का एयरबैग खुलने से सवार महाराष्ट्र निवासी यात्रियों की जान बच गई। कार में सवार महिला को हल्की चोट आई जबकि अन्य यात्री सुरक्षित रहे।
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महाराष्ट्र निवासी गिरीश भोसले कार चला रहे थे। उनके साथ सरिता भोसले (52), शकुंतला भोसले (75) और अन्य यात्री सवार थे। सभी वाराणसी में दर्शन-पूजन के बाद महाराष्ट्र लौट रहे थे। पतुलकी गांव के सामने ढाबे के पास अचानक भैंसों के सामने आ जाने से कार टकरा गई। एयरबैग खुलने से यात्रियों को गंभीर चोट नहीं आई। सरिता को हल्की चोट लगने पर सभी यात्री निजी वाहन से प्राथमिक उपचार के लिए मिर्जापुर चले गए। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि कार भैंस से टकरा गई। हादसे में एयरबैग खुलने से कार सवार की जान बच गई। हाइड्रा की मदद से दुर्घटनाग्रस्त कार को हाईवे से हटवाया गया। दुर्घटना में तुलसी गांव निवासी शिवजियावन यादव की दो भैंसें मर गईं।
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