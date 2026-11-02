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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Aastha becomes a geologist on her fifth attempt; receives a grand welcome upon reaching her village.

Mirzapur News: पांचवें प्रयास में भूवैज्ञानिक बनीं आस्था, गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत

Mon, 02 Nov 2026 02:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:09 AM IST
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Aastha becomes a geologist on her fifth attempt; receives a grand welcome upon reaching her village.
गांव पहुंचने पर वैज्ञानिक बनीं आस्था सिंह का स्वागत करते ग्रामीण।- सोशल मीडिया।
एमएलसी और क्षेत्र प्रमुख ने दी बधाई, युवाओं को मेहनत से लक्ष्य हासिल करने का दिया संदेश
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जिगना। पांचवें प्रयास में भूवैज्ञानिक बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचीं आस्था सिंह का रविवार को बिहसड़ा और जिगना में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। एमएलसी श्याम नारायण सिंह और क्षेत्र प्रमुख सुमन सिंह ने घर पहुंचकर बधाई दी। उज्ज्वल भविष्य की कामना की।


आस्था ने बताया कि सफलता के लिए वह प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थीं। इस उपलब्धि में पति मिहिर सिंह, पिता अमित कुमार सिंह और मां मीरा सिंह का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत से प्रयास करने पर सफलता जरूर मिलती है। ग्रामीणों ने कहा कि आस्था ने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्वागत में सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रेम बहादुर सिंह, गोपाल जायसवाल, आयुष्मान सिंह, शुभम सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।
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