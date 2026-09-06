Mirzapur News: ड्रमंडगंज से प्रयागराज पहुंचा जंगली हाथियों का जोड़ा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:35 AM IST
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ड्रमंडगंज। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से भटककर ड्रमंडगंज वनरेंज में पहुंचे जंगली हाथी और हथिनी का जोड़ा शुक्रवार रात कटरा जंगल से निकलकर प्रयागराज के बैठकवा जंगल में पहुंच गया। शनिवार को दोनों की लोकेशन कोरांव वनरेंज के संसारपुर और महुली पियरी के जंगलों में मिली। ड्रमंडगंज से 10 किलोमीटर दूर चले जाने पर ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। एक सप्ताह में हाथियों ने महुगढ़ी और लहुरियादह गांवों में फसलें रौंदने के साथ मड़हा, चारदीवारी और मचान क्षतिग्रस्त कर दिए थे। रेंजर रविशंकर शर्मा ने बताया कि जीपीएस ट्रैकर से हाथियों की लगातार निगरानी की जा रही है।
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