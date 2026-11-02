Mirzapur News: 20 फीट लंबी और पांच फीट चौड़ी सड़क धंसी, विंध्याचल का पुराना मार्ग बना जानलेवा

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अब सड़क का धंसा हिस्सा राहगीरों और श्रद्धालुओं के लिए हादसे का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दौरान कई बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। रात में गड्ढा दिखाई नहीं देने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया है।लोहिया तालाब का यह मार्ग मिर्जापुर शहर को विंध्याचल के साथ भदोही, जौनपुर, वाराणसी और बिहार की ओर से आने-जाने वाले लोगों से जोड़ता है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इसी रास्ते से जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के धंसने की समस्या नई नहीं है। इसके बावजूद लाखों रुपये खर्च कर आरसीसी बनवाई गई और समय-समय पर मरम्मत भी कराई जाती रही। इसके बाद भी सड़क की सुधार नहीं है। स्थानीय निवासी कमलेश, राकेश सोनकर और रमेश बिंद ने बताया कि सड़क धंसने के शुरुआती दिनों में ही मरम्मत करा दी गई होती तो गड्ढे का दायरा इतना नहीं बढ़ता। लोगों ने जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। शहर की अन्य सड़कों की हालत भी अलग नहीं है।