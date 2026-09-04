Meerut News: हाईवे पर युवकों का हुड़दंग, वीडियो वायरल

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र में हाईवे और वेदव्यासपुरी चौकी के आसपास सड़क पर बृहस्पतिवार रात युवकों के हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला चर्चा में आ गया है। वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में युवक सड़क पर जमा दिखाई दे रहे हैं। युवकों ने सड़क पर जमकर आतीशबाजी की। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। शुक्रवार को पुलिस ने तीन आरोपियों नंदनगर निवासी विराज शर्मा, कृष्णा वाटिका निवासी वंश भोला व देवपुरी निवासी लक्ष्य को गिरफ्तार कर लिया।दिल्ली देहरादून हाईवे पर बृहस्पतिवार रात एक दर्जन से अधिक युवकों ने सड़क पर कार लगाकर जमकर आतिशबाजी की। आतिशबाजी से स्थानीय लोगों में डर की स्थिति पैदा हो गई। युकवों ने सड़क पर जमकर शोर मचाया। लोग डरकर घरों के अंदर कैद हो गए। सूचना पर डायल-112 व थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने से पहले युवक मौके से चले गए थे। घटना का वीडियो एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया।शुक्रवार सुबह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस युवकों की तलाश में जुट गई। शुक्रवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य युवकों की तलाश में जुट गई है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के वाहन को भी सीज कर दिया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का कहना है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।