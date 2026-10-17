फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Youth dies after coming into contact with an electric current while installing solar panels

Meerut News: सोलर पैनल लगाते समय करंट की चपेट में आया युवक, मौत

Sat, 17 Oct 2026 08:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:33 PM IST
विज्ञापन
Youth dies after coming into contact with an electric current while installing solar panels
एचटी लाइन से टकराया लोहे का पाइप, परिवार में मचा कोहराम
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। कालंद चुंगी पर दुकान की छत पर सोलर पैनल लगाने के दौरान लोहे का पाइप हाईटेंशन लाइन से टकराने पर करंट लगने से जुनेद की मौत हो गई। हादसे से परिवार में मातम पसर गया। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव दफना दिया।

कस्बे के मोहल्ला ईकड़ी रोड स्थित धर्मपुरी निवासी जुनेद पुत्र जाहिद कालंद चुंगी स्थित एक दुकान पर मिनी मेट्रो की मरम्मत का काम करता था। बताया गया कि शनिवार को दुकान की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान जुनेद ऊपर पहुंचा। वह फाइप उठाने लगा, तो लोहे का पाइप पास से गुजर रही एचटी लाइन से टकरा गया। पाइप में करंट उतरने से जुनेद उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने से जुनेद की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया। बाद में परिजनों और रिश्तेदारों ने गमगीन माहौल में जुनेद को दफरा दिया। मोहल्ले में भी शोक व्याप्त है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि परिजनों पुलिस को हादसे की जानकारी नहीं दी है।
विज्ञापन

-------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed