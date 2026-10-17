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Meerut News: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कर्मचारी पर 3.22 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 08:44 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:44 PM IST
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Ujjivan Small Finance Bank
पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
कंकरखेड़ा। सरधना रोड स्थित उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा के कर्मचारी सरधना निवासी मोहम्मद साकिर पर ऋण लेने वाली आठ महिला ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी 3.22 लाख की रकम अपने खाते में स्थानांतरित कराने का आरोप है। बैंक प्रबंधन के अनुसार आरोपी कर्मचारी ग्राहकों को ऋण दिलाने से लेकर किस्त जमा कराने तक की जिम्मेदारी संभालता था। इसी दौरान उसने ग्राहकों का विश्वास जीतकर उनकी ऋण और किस्त की रकम अपने खाते में जमा कराई। बैंक प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने आरोप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी रिंकू कुमार ने कंकरखेड़ा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि शाखा सरधना रोड पर बद्रीपुरम में स्थित है। बैंक में सरधना निवासी मोहम्मद साकिर सीआरओ (कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर) के पद पर तैनात था। उसकी जिम्मेदारी ग्राहकों को ऋण की प्रक्रिया समझाने, आवेदन पत्र भरवाने और ऋण की किस्त जमा कराने में सहायता करने की थी।
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आरोप है कि ऋण लेने वाली अधिकांश महिलाएं अशिक्षित या कम पढ़ी-लिखी होने के कारण आरोपी पर भरोसा करती थीं। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने कुछ ग्राहकों से ऋण की किस्त अपने खाते में जमा कराई। वहीं, कुछ ग्राहकों का ऋण स्वीकृत होने के बाद तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर उनके एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड अपने पास ले लिए। इसके बाद आरोपी ने ग्राहकों की अनुमति के बिना एटीएम से 3.22 लाख रुपये निकालकर अपने पास रख लिए या उनके ऋण की रकम अपने खाते में स्थानांतरित करा ली। छह मार्च 2026 को आरोपी शाखा छोड़कर चला गया।
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सीओ दौरला शिव ठाकुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी।
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