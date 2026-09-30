Meerut News: चार अक्तूबर को होगा मैराथन का आयोजन
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:19 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:19 PM IST
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मेरठ। वेदपाल सिंह तोमर की पुण्यतिथि के मौके पर नवचेतना संस्था की ओर से 4 अक्तूबर को मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन रविवार सुबह 7.30 बजे होगा। इसमें 16 से 25 वर्ष तक के बालक व बालिका प्रतिभाग कर सकेंगे। प्रतियोगिता नीलकंठ हाउस पुट्ठा रोड फेस-1 वेदव्यासपुरी में होगी। संस्था के अध्यक्ष डॉ. राजबाला आर्य ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 7100 रुपये, दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 5100 और तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 3100 रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रथम दस खिलाड़ियों को टी शर्ट व सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। संवाद
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