Meerut News: भाकियू संघर्ष मोर्चा ने धरना-प्रदर्शन की रणनीति बनाई

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मवाना। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की बैठक में 3 अक्तूबर को मवाना तहसील पर होने वाले अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।गांव ढिकौली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी चौहान के कार्यालय पर बुधवार को संपन्न हुई संगठन की बैठक में 3 अक्तूबर को तहसील पर होने वाले अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने तहसील व नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, बिजली विभाग की मनमानी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस, शहर में लगने वाली अवैध पैठ, मवाना शुगर मिल की मनमानी, मुख्य सड़कों पर लगने वाले जाम व अवैध पार्किंग और बारिश के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने जैसी विभिन्न जनहित एवं किसान समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया।इस दौरान संगठन की मजबूती के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी चौहान व जिलाध्यक्ष ठाकुर नवनीत चौहान ने उमेश चौधरी को तहसील अध्यक्ष मवाना, सचिन चौहान (जॉनी) को नगर अध्यक्ष, प्रिंस चौहान को युवा नगर अध्यक्ष, चौहान को युवा नगर उपाध्यक्ष, केशव चौहान, यशवंत चौहान, राजेंद्र (रोनित) व राज चौहान को नगर मंत्री, योगेंद्र (पप्पी) को तहसील सचिव, वीरसेन चौहान को तहसील उपाध्यक्ष, गोपाल चौहान को नगर उपाध्यक्ष और अनुज चौहान को नगर मीडिया प्रभारी मनोनीत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष एवं ठाकुर शनि प्रताप ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की नीतियों के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया।