Meerut News: नारी सशक्तीकरण पर छात्र-छात्राओं को किया जागरुक

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सरधना। छुर गांव स्थित श्री गांधी इंटर कॉलेज में बुधवार को नारी सशक्तीकरण और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र-छात्राओं को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। थाना सरधना की मिशन शक्ति प्रभारी उपनिरीक्षक प्रतिभा, महिला हेड कांस्टेबल आशा यादव, महिला कांस्टेबल पूजा, मुल्हैड़ा पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सौरभ मलिक और अधिवक्ता अमित चौधरी मौजूद रहे। अतिथियों ने छात्र-छात्राओं को नारी सशक्तीकरण की आवश्यकता के साथ पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक रहने तथा किसी भी तरह की परेशानी या उत्पीड़न की स्थिति में पुलिस और संबंधित अधिकारियों से सहायता लेने की जानकारी दी। प्रधानाचार्या डॉ. सोनिया पंवार ने अतिथियों का स्वागत किया।