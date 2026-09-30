Meerut News: अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खेल विभाग का डिस्प्ले स्टॉल रहा सर्वश्रेष्ठ

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गौतमबुद्धनगर में अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। इसका समापन मंगलवार को हुआ। मेले में प्रदेश सरकार की ओर से खेल विभाग के स्टॉल भी लगाए गए। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का स्टॉल व खेल विभाग की अन्य योजनाओं के स्टॉल भी रहे। खेल विभाग के स्टॉल को सर्वश्रेष्ठ डिस्प्ले स्टॉल का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मेरठ जितेंद्र यादव को खेल विभाग के स्टॉल का प्रभारी बनाया गया। मेले के दौरान उन्होंने वहां रहकर सभी जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेट आरपी सिंह, श्रम आयुक्त सौम्या सिंह, प्रमुख सचिव खेल कुमार विनीत, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एमपी सिंह, बागपत सांसद राजकुमार सांगवान, खेल निदेशक उत्तर प्रदेश समेत तमाम लोगों ने खेल विभाग के स्टॉल की सराहना की।मंगलवार को समापन के मौके पर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने प्रभारी जितेंद्र यादव के प्रयासों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। बुधवार को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचने पर भी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को इसकी बधाई दी गई।