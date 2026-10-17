Meerut News: सपा नेता ने मतदाताओं को वोट बनवाने के लिए किया जागरूक

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परीक्षितगढ़। प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाकर नई वोट बनाने और खामियों को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 17 अक्तूबर और 24 अक्तूबर 2026 को विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शनिवार को सपा नेता किशोर वाल्मीकि कार्यकर्ताओं के साथ पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय पर बने बूथ पर पहुंचकर बीएलओ से जानकारी लेते हुए मतदाताओं की समस्याएं व नई वोट बनवाने का आह्वान किया। किशोर वाल्मीकि ने बताया कि बूथों पर नई वोट बनाने के फॉर्म 6 की कमी है। जिस कारण नई वोट बनने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने अन्य बूथों पर भी पहुंचकर मतदाताओं को वोट का महत्व बताते हुए जागरूक किया। इस मौके पर सपा नेता अवनीश चौधरी ,नौशाद सैफी, राजपाल सिंह, संदीप जाटव आदि मौजूद रहे।