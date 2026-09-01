हत्याकांड: अंकित की शोकसभा में जुटेंगे कलाकार और ग्रामीण, तय होगी आगे की रणनीति, पिता ने कही ये बात

परिजनों के अनुसार बुधवार सुबह आठ बजे अंकित के आवास पर हवन होगा। इसके बाद सुबह 11 बजे शोकसभा आयोजित की जाएगी। इसमें अंकित के परिचितों, ग्रामीणों, शुभचिंतकों और संगीत जगत के लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

शामली के बंतीखेड़ा गांव में हरियाणवी गायक एवं अभिनेता अंकित बालियान की हत्या के बाद शोक और आक्रोश का माहौल है। दिवंगत अंकित की आत्मा की शांति के लिए बुधवार को उनके आवास पर तेरहवीं, हवन और शोकसभा आयोजित होगी। इसमें परिजन, ग्रामीण, शुभचिंतक और संगीत जगत से जुड़े कलाकार शामिल होंगे। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के भी शोकसभा में पहुंचने की संभावना है। इसी दौरान आगे की रणनीति भी तय की जाएगी।

पिता बोले- बचे आरोपियों पर जल्द हो कार्रवाई

अंकित के पिता सतबीर फौजी ने कहा कि बेटे की हत्या से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने मांग की कि मामले में जो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनके खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए।



उन्होंने सरकार से क्षेत्र में सक्रिय गैंग और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें जड़ से खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को अपने बेटे को इस तरह न खोना पड़े।

