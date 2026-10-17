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Meerut News: युवती को भेजे अश्लील मैसेज, घर पहुंचकर दी धमकी

Sat, 17 Oct 2026 08:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:38 PM IST
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Sent obscene messages to a young woman, then arrived at her home and issued threats.
- पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी स्वास्थ्य परामर्शदाता युवती ने मोहल्ले के ही शाकिर पर अश्लील मैसेज, ऑडियो और वीडियो भेजने तथा विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि वह आरोपी शाकिर ने 15 से 29 सितंबर तक उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज, ऑडियो और वीडियो भेजे। आरोपी ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से भी आरोपी ने मैसेज व कॉल किए गए। आरोप है कि तीन अक्तूबर की रात करीब डेढ़ बजे आरोपी उनके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पीड़िता ने दरवाजा खोलने से इन्कार कर दिया। इस पर आरोपी ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। इसी दौरान ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के परिवार को भी बुलाकर शिकायत की गई थी। बावजूद इसके आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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