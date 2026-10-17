Meerut News: एसडीएम ने किया बूथों का निरीक्षण, 914 फॉर्म ने किया आवेदन

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मवाना। निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदेय स्थलों पर शनिवार और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए, नए और युवा मतदाताओं के नाम शामिल करने के उद्देश्य से ये कैंप लगाए जा रहे हैं। इन विशेष अभियानों के दौरान सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर नागरिकों के वोट की जांच करने और नए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसी क्रम में शनिवार को आयोजित विशेष शिविरों के दौरान क्षेत्र के 397 बूथों पर कुल 914 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 के 805, नाम विलोपन के लिए फॉर्म 7 के 52 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 के 57 आवेदन पत्र शामिल रहे। अभियान के दौरान एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने स्वयं विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण कर बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।