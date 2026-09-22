Meerut News: एसडी ब्लू टीम ने जूनियर यंग्स को 3-1 से हराया
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:14 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:14 PM IST
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मेरठ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के मैदान में चल रहे अंडर-14 बालक हॉकी प्रतियोगिता के मैच में मंगलवार को एसडी ब्लू और जूनियर यंग्स टीम के बीच मैच खेला गया। इस हॉकी मुकाबले में एसडी ब्लू टीम ने जूनियर यंग्स टीम को 3-1 से पराजित कर जीत दर्ज की। एसडी ब्लू टीम की ओर से मैच के 16वें मिनट में चैतन्य सोलंकी, 22वें मिनट में कृष्ण लोधी, 26वें मिनट में नवनीत सैनी ने अपनी टीम के लिए गोल किए जबकि जूनियर यंग्स टीम की ओर से एकमात्र गोल अनमोल चौहान ने किया। मैच के निर्णायक आकाश चौहान व अर्पित शर्मा रहे। हॉकी कोच जोगेंद्र ने बताया कि प्रतियोगिता का अगला मैच बुधवार शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। संवाद
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