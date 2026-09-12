Meerut News: संजय सिंह अध्यक्ष और शिव कुमार बने प्रबंधक

सभी पदों पर एक-एक नामांकन होने से नहीं हुआ मतदानसंवाद न्यूज एजेंसीसरधना। जनता आदर्श इंटर कॉलेज कपसाढ़ की प्रबंध समिति का चुनाव शनिवार को हुआ। निर्विरोध संपन्न हुआ। निर्वाचन के लिए निर्धारित पदों पर एक-एक नामांकन होने के कारण चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इस कारण चुनाव अधिकारी ने सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करते हुएनवगठित प्रबंध समिति की सूची जारी कर दी।चुनाव अधिकारी सर्वेश सिंह ने बताया कि निर्विरोध गठित प्रबंध समिति में संजय सिंह को अध्यक्ष, नरेश कुमार को उपाध्यक्ष और शिव कुमार को प्रबंधक चुना गया। राममूल सिंह को उपप्रबंधक, राजकिशोर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। भुजेंद्र सिंह, रामवीर सिंह, बिजेन्द्र सिंह, ऋषिराज सिंह, शुगन पाल सिंह, चरण सिंह और नरेंद्र सिंह को प्रबंध समिति का सदस्य निर्विरोध चुना गया। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद नवगठित समिति की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई। प्रबंध समिति के सदस्यों व शिक्षकों ने नई कमेटी बधाई दी।