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Meerut News: संजय सिंह अध्यक्ष और शिव कुमार बने प्रबंधक

Sat, 12 Sep 2026 06:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:42 PM IST
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Sanjay Singh became the President, and Shiv Kumar became the Manager.
सरधना। कपसाढ़ स्थित जनता आदर्श इंटर कॉलेज की नवनिर्वाचित प्रबंध समिति के पदाधिकारी। संस्थान
जनता आदर्श इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का निर्विरोध गठन
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सभी पदों पर एक-एक नामांकन होने से नहीं हुआ मतदान
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। जनता आदर्श इंटर कॉलेज कपसाढ़ की प्रबंध समिति का चुनाव शनिवार को हुआ। निर्विरोध संपन्न हुआ। निर्वाचन के लिए निर्धारित पदों पर एक-एक नामांकन होने के कारण चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इस कारण चुनाव अधिकारी ने सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करते हुएनवगठित प्रबंध समिति की सूची जारी कर दी।

चुनाव अधिकारी सर्वेश सिंह ने बताया कि निर्विरोध गठित प्रबंध समिति में संजय सिंह को अध्यक्ष, नरेश कुमार को उपाध्यक्ष और शिव कुमार को प्रबंधक चुना गया। राममूल सिंह को उपप्रबंधक, राजकिशोर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। भुजेंद्र सिंह, रामवीर सिंह, बिजेन्द्र सिंह, ऋषिराज सिंह, शुगन पाल सिंह, चरण सिंह और नरेंद्र सिंह को प्रबंध समिति का सदस्य निर्विरोध चुना गया। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद नवगठित समिति की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई। प्रबंध समिति के सदस्यों व शिक्षकों ने नई कमेटी बधाई दी।
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