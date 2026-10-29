Saharanpur: सुबह-सुबह जोरदार धमाका! बड़ी मस्जिद की मीनार पर गिरी बिजली, आसपास के घरों में भी भारी नुकसान

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सहारनपुर के गंगोह में बड़ी मस्जिद की मीनार पर आकाशीय बिजली गिरने से हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा। आसपास के दर्जनों घरों के बिजली उपकरण खराब हो गए। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है।

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सुबह 5:45 बजे हुआ जोरदार धमाका

मस्जिद के इमाम मुफ्ती फाजिल के अनुसार, घटना बृहस्पतिवार सुबह करीब 5:45 बजे हुई। अचानक तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। मौके पर पहुंचने पर मस्जिद की मीनार क्षतिग्रस्त मिली। आकाशीय बिजली गिरने से मस्जिद में लगे इनवर्टर, बिजली चेंजर और लाइट फिटिंग समेत कई उपकरण जल गए।



आसपास के घरों में भी खराब हुए उपकरण

सभासद हारून चौधरी ने बताया कि बिजली गिरने का असर आसपास के घरों में भी देखने को मिला। कई घरों के इनवर्टर और अन्य बिजली उपकरण फुंक गए। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने घटना की जानकारी नकुड़ तहसीलदार जसमिन्दर सिंह को दी।