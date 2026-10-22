Meerut News: उदय शंकर माथुर अध्यक्ष, ओपी रतूड़ी सचिव चुने गए

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मेरठ। कामर्शियल टैक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन (कामरान) मेरठ इकाई की बैठक ईस्टर्न कचहरी रोड स्थित सभागार में हुई। इसमें सर्वसम्मति से उदय शंकर माथुर को अध्यक्ष, ओपी रतूड़ी को सचिव, विवेक कुमार को कोषाध्यक्ष और जगमोहन लाल शर्मा को संरक्षक चुना गया। इस दौरान आरएन पांडेय, वीपी सक्सेना और कवयित्री रजनी अवनी ने पदाधिकारियों को बधाई दी। इसके बाद कमलेश तनहा और रजनी अवनी ने गजल, गीत और कविताएं सुनाईं। चुनाव अधिकारी संयुक्त आयुक्त संजय सिंह और राम सिंह रहे। बैठक में एके त्यागी, सहदेव सिंह, एससी सिंह, एसपी सिंह, यूएस माथुर, एसके गौतम, मोहम्मद यूसुफ, आरबी वर्मा, एनसी जौहरी, अश्वनी शर्मा, कमलेश तंहा, भारती योगेश और पुनीत शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो