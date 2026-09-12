Meerut News: सिसौली- गोकुलपुर मार्ग पर सड़क निर्माण शुरू
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 07:55 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 07:55 PM IST
विज्ञापन
माछरा। क्षेत्र के गांव सिसौली के बाहरी छोर से गोकुलपुर काली नदी तक सड़क मार्ग लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। यह मार्ग काफी समय से बदहाल था और लोगों को परेशानी हो रही थी। भीम आर्मी के पश्चिमी प्रभारी शान मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी मांग का संज्ञान लेते हुए इस सड़क का काम शरू हो गया है। शान मोहम्मद ने बताया कि इस संबंध में लोकनिर्माण विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर ट्विटर के माध्यम से और दूरभाष पर वार्ता करके उन्हें सड़क निर्माण कराने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सड़क का निर्माण पूर्ण हो जाएगा।लोकनिर्माण विभाग के के एई राहुल कुमार ने कहा कि विभाग ने सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया है। लगभग 10 दिनों में यह निर्माण पूर्ण हो जाएगा। संवाद
विज्ञापन