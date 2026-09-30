Meerut News: रालोद कार्यकर्ताओं ने संगठन मजबूत करने पर दिया जोर
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:09 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:09 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। गांव पिठलोकर स्थित पब्लिक स्कूल में बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई। इसमें आगामी स्थानीय चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज और संचालन शहजाद प्रधान ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुए रालोद के पूर्व प्रदेश महासचिव रणवीर दहिया ने कहा कि रालोद पार्टी किसानों, युवाओं और आमजन के हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सक्रियता से काम करें।
रणवीर दहिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। बैठक में रवि भारत चिकारा, इरफान, गुरमीत, सुरेंद्र, रजनीश, गोपाल, शैलेंद्र, हसरत और गुल्लू मौजूद रहे।
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सरधना। गांव पिठलोकर स्थित पब्लिक स्कूल में बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई। इसमें आगामी स्थानीय चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज और संचालन शहजाद प्रधान ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुए रालोद के पूर्व प्रदेश महासचिव रणवीर दहिया ने कहा कि रालोद पार्टी किसानों, युवाओं और आमजन के हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सक्रियता से काम करें।
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रणवीर दहिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। बैठक में रवि भारत चिकारा, इरफान, गुरमीत, सुरेंद्र, रजनीश, गोपाल, शैलेंद्र, हसरत और गुल्लू मौजूद रहे।
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