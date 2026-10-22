मिशन 2027: ‘आगामी चुनाव में बिखर जाएगा पीडीए’, ऐश्वर्य राज सिंह का दावा; रालोद के दबदबे की कही बात

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बागपत के खट्टा प्रहलादपुर में रालोद के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने पीडीए पर निशाना साधा। उन्होंने आगामी चुनाव में रालोद के दबदबे का दावा किया और कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने को कहा।

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पीडीए पर निशाना, रालोद के दबदबे का दावा

बृहस्पतिवार को खट्टा प्रहलादपुर गांव में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल होने पहुंचे पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह का ग्रामीणों ने स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी चुनाव और राजनीतिक समीकरणों को लेकर अपनी बात रखी।



ऐश्वर्य राज सिंह ने पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनाव में पीडीए परिवार बिखर जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का बोलबाला रहेगा। उनका यह बयान आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के राजनीतिक रुख और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की अपील के बीच आया।



किसानों और युवाओं के हितों का किया जिक्र

कार्यक्रम में ऐश्वर्य राज सिंह ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह के कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चौधरी जयंत सिंह ने हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया है। युवाओं के हित में भी उन्होंने काम किए हैं और जनता उनके साथ है।



उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों, गरीबों और मजदूरों के हितों के लिए काम करता रहा है और आगे भी इन वर्गों के लिए कार्य करता रहेगा। पार्टी की नीतियों और चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया।