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मिशन 2027: ‘आगामी चुनाव में बिखर जाएगा पीडीए’, ऐश्वर्य राज सिंह का दावा; रालोद के दबदबे की कही बात

Thu, 22 Oct 2026 04:45 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 22 Oct 2026 04:45 PM IST
सार

बागपत के खट्टा प्रहलादपुर में रालोद के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने पीडीए पर निशाना साधा। उन्होंने आगामी चुनाव में रालोद के दबदबे का दावा किया और कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुटने को कहा।

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RLD Uttar Pradesh President Aishwarya Raj Singh Predicts PDA Disunity, Claims Party Will Dominate Upcoming Ele
रालोद की रैली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव में आयोजित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यक्रम में पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पीडीए परिवार बिखर जाएगा और राष्ट्रीय लोकदल का बोलबाला रहेगा।

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कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और युवाओं के हित में भी काम किया है। ऐश्वर्य राज सिंह ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने और चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व को मजबूत करने का आह्वान किया।
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यह भी पढ़ें: बागपत: कॉलेज में बवाल के बाद 14 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, चौकी प्रभारी सीमा और दरोगा आलोक कुमार पर भी कार्रवाई

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RLD Uttar Pradesh President Aishwarya Raj Singh Predicts PDA Disunity, Claims Party Will Dominate Upcoming Ele
रालोद की रैली - फोटो : अमर उजाला
पीडीए पर निशाना, रालोद के दबदबे का दावा
बृहस्पतिवार को खट्टा प्रहलादपुर गांव में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल होने पहुंचे पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह का ग्रामीणों ने स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी चुनाव और राजनीतिक समीकरणों को लेकर अपनी बात रखी।

ऐश्वर्य राज सिंह ने पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनाव में पीडीए परिवार बिखर जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का बोलबाला रहेगा। उनका यह बयान आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के राजनीतिक रुख और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की अपील के बीच आया।
 

किसानों और युवाओं के हितों का किया जिक्र
कार्यक्रम में ऐश्वर्य राज सिंह ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह के कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चौधरी जयंत सिंह ने हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया है। युवाओं के हित में भी उन्होंने काम किए हैं और जनता उनके साथ है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों, गरीबों और मजदूरों के हितों के लिए काम करता रहा है और आगे भी इन वर्गों के लिए कार्य करता रहेगा। पार्टी की नीतियों और चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया।

RLD Uttar Pradesh President Aishwarya Raj Singh Predicts PDA Disunity, Claims Party Will Dominate Upcoming Ele
रालोद की रैली - फोटो : अमर उजाला

कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील
ऐश्वर्य राज सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करें और चौधरी जयंत सिंह के साथ मजबूती से खड़े रहें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता गजराज सिंह ने की, जबकि संचालन डॉ. जगमाल सिंह ने किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री डॉ. कुलदीप उज्ज्वल, जयकिशोर, जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर, कपिल चौधरी, मास्टर ओमवीर सिंह, अजयवीर प्रधान, रामे और ओमबीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

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