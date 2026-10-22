बागपत: कॉलेज में बवाल के बाद 14 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, चौकी प्रभारी सीमा और दरोगा आलोक कुमार पर भी कार्रवाई
बागपत के अहमदशाहपुर पदड़ा स्थित शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज में बवाल के बाद एसपी पूर्णेंदु सिंह ने चौकी प्रभारी और दरोगा समेत 14 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। सीओ की जांच में लापरवाही सामने आई।
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बागपत के अहमदशाहपुर पदड़ा गांव स्थित शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज में हुए बवाल के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीओ की जांच रिपोर्ट में अग्रवाल मंडी टटीरी पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने के बाद एसपी पूर्णेंदु सिंह ने चौकी प्रभारी सीमा सिंह, दरोगा आलोक कुमार समेत 14 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया।
कॉलेज में बुधवार सुबह परीक्षा देने आए छात्रों पर हमला होने के बाद विवाद बढ़ गया था। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 21 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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जानकारी के अनुसार, अहमदशाहपुर पदड़ा गांव में रामलीला के दौरान गांव निवासी विकुल का पदड़ा गांव के गयूर पक्ष के युवकों से झगड़ा हो गया था। बताया गया कि इसी विवाद के बाद बुधवार को शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे विकुल समेत अन्य छात्रों पर हमला किया गया।
आरोप है कि हमलावर कॉलेज परिसर में घुस आए और छात्रों के साथ मारपीट की। घटना के बाद कॉलेज में हंगामा और बवाल हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
21 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा
कॉलेज में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 21 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार भी किया। घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ को सौंपी।
सीओ की रिपोर्ट में सामने आई लापरवाही
कॉलेज में बवाल होने के बाद एसपी पूर्णेंदु सिंह ने सीओ से मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में अग्रवाल मंडी टटीरी पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने की बात कही गई। रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की।
चौकी प्रभारी और दरोगा समेत 14 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
एसपी के आदेश पर अग्रवाल मंडी टटीरी चौकी प्रभारी सीमा सिंह, दरोगा आलोक कुमार, महिला हेड कांस्टेबल कोमल, हेड कांस्टेबल कैलाश, शिवदत्त, कन्हैया लाल, राकेश कुमार, करतार सिंह, राजकुमार, गजेंद्र सिंह, विपिन कुमार और कांस्टेबल अभिषेक, विशाल पंवार व लवकुश को लाइन हाजिर कर दिया गया।
कॉलेज में हुए बवाल के बाद एक ही चौकी पर तैनात 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हलचल है।