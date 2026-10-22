बागपत: कॉलेज में बवाल के बाद 14 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, चौकी प्रभारी सीमा और दरोगा आलोक कुमार पर भी कार्रवाई

बागपत के अहमदशाहपुर पदड़ा गांव स्थित शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज में हुए बवाल के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीओ की जांच रिपोर्ट में अग्रवाल मंडी टटीरी पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने के बाद एसपी पूर्णेंदु सिंह ने चौकी प्रभारी सीमा सिंह, दरोगा आलोक कुमार समेत 14 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया।

रामलीला में विवाद के बाद कॉलेज तक पहुंचा मामला

जानकारी के अनुसार, अहमदशाहपुर पदड़ा गांव में रामलीला के दौरान गांव निवासी विकुल का पदड़ा गांव के गयूर पक्ष के युवकों से झगड़ा हो गया था। बताया गया कि इसी विवाद के बाद बुधवार को शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे विकुल समेत अन्य छात्रों पर हमला किया गया।



आरोप है कि हमलावर कॉलेज परिसर में घुस आए और छात्रों के साथ मारपीट की। घटना के बाद कॉलेज में हंगामा और बवाल हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।



21 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा

कॉलेज में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 21 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार भी किया। घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ को सौंपी।