Meerut News: जर्जर बरातघर और जलभराव से लोग परेशान, डीएम से शिकायत
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:15 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:15 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
लावड़। कस्बे के मोहल्ला मोमिन अंसार में जर्जर बरातघर और ईदगाह रोड स्थित कब्रिस्तान के पास जलभराव की समस्या को लेकर कस्बा निवासी वसीम मुखिया ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
मोहल्ला मोमिन अंसार निवासी वसीम ने बुधवार को दी शिकायत पत्र में बताया कि वार्ड नंबर सात में स्थित पुराना बरातघर लंबे समय से जर्जर हालत में है। भवन के चारों ओर लगे गेट टूट चुके हैं और लेंटर के सरिये बाहर निकल आए हैं। भवन की हालत इतनी खराब है कि उसके कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई है। शिकायतकर्ता के अनुसार बरातघर के आसपास बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। ऐसे में भवन गिरने से किसी बड़े हादसे की आशंका है। मोहल्लेवासियों में भी जर्जर भवन को लेकर डर बना हुआ है।
शिकायत में बताया कि पूर्व में नगर पंचायत को भी मामले की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने हादसा होने से पहले जर्जर बरातघर को गिराने की मांग की है। दूसरी शिकायत में ईदगाह रोड स्थित कब्रिस्तान के पास जल निकासी की समस्या का मामला उठाया। वसीम ने बताया कि काफी समय से रास्ते पर जल निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी भरा रहता है।
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तालाबनुमा स्थिति बनने से कब्रिस्तान में भी पानी भर जाता है और कब्रों तक पानी पहुंच रहा है। शव दफनाने के लिए लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आसपास के खेतों में भी पानी भरने से फसलों को नुकसान हो रहा है। बताया कि नगर पंचायत में कई बार शिकायत के बावजूद समस्या बनी हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी से दोनों समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की है।
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लावड़। कस्बे के मोहल्ला मोमिन अंसार में जर्जर बरातघर और ईदगाह रोड स्थित कब्रिस्तान के पास जलभराव की समस्या को लेकर कस्बा निवासी वसीम मुखिया ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
मोहल्ला मोमिन अंसार निवासी वसीम ने बुधवार को दी शिकायत पत्र में बताया कि वार्ड नंबर सात में स्थित पुराना बरातघर लंबे समय से जर्जर हालत में है। भवन के चारों ओर लगे गेट टूट चुके हैं और लेंटर के सरिये बाहर निकल आए हैं। भवन की हालत इतनी खराब है कि उसके कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई है। शिकायतकर्ता के अनुसार बरातघर के आसपास बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। ऐसे में भवन गिरने से किसी बड़े हादसे की आशंका है। मोहल्लेवासियों में भी जर्जर भवन को लेकर डर बना हुआ है।
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शिकायत में बताया कि पूर्व में नगर पंचायत को भी मामले की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने हादसा होने से पहले जर्जर बरातघर को गिराने की मांग की है। दूसरी शिकायत में ईदगाह रोड स्थित कब्रिस्तान के पास जल निकासी की समस्या का मामला उठाया। वसीम ने बताया कि काफी समय से रास्ते पर जल निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी भरा रहता है।
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तालाबनुमा स्थिति बनने से कब्रिस्तान में भी पानी भर जाता है और कब्रों तक पानी पहुंच रहा है। शव दफनाने के लिए लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आसपास के खेतों में भी पानी भरने से फसलों को नुकसान हो रहा है। बताया कि नगर पंचायत में कई बार शिकायत के बावजूद समस्या बनी हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी से दोनों समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की है।