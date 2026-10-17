Meerut News: मवाना में रामलीला का मंचन, अंगद-रावण संवाद व लंका दहन
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:06 PM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:06 PM IST
विज्ञापन
मवाना। नगर में विभिन्न रामलीला कमेटियों द्वारा शनिवार को प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का भक्तिमय प्रदर्शन किया गया। भगवान श्री रामलीला कमेटी ने भूड़ के मैदान में अंगद-रावण संवाद, लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध और लक्ष्मण मोर्चा का जीवंत मंचन किया। अंगद और रावण के ओजस्वी संवादों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लक्ष्मण के मूर्छित होने का प्रसंग देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। गुड़ मंडी में श्री रामलीला एवं शिव मंदिर कमेटी ने पर्दे पर अंगद-रावण संवाद और लक्ष्मण मोर्चा दिखाया। तहसील के समीप श्री आदर्श रामलीला कमेटी ने पर्दे पर लंका दहन और लक्ष्मण मोर्चा का आकर्षक प्रदर्शन किया। हनुमान द्वारा लंका भस्म करने के दृश्य पर दर्शकों ने जमकर जयकारे लगाए। तीनों स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और वातावरण 'जय श्री राम' के उद्घोष से गूंज उठा।
विज्ञापन