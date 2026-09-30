Meerut News: दूसरे दिन छाये राधा गोविंद स्कूल के खिलाड़ी

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फोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में चल रही सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दिन बुधवार को रोमांचक मुकाबले हुए। देश-विदेश से आई टीमों ने जीत दर्ज करने के लिए कोर्ट पर एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। मेजबान राधा गोविंद पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया।अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 के बालक एवं बालिका वर्गों के मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। गर्ल्स अंडर 17 में मैक्स इंडियन स्कूल और गंगा वैली स्कूल के खिलाफ मुकाबलों में राधा गोविंद पब्लिक स्कूल की बालिकाओं ने जुझारूपन का परिचय दिया। अंडर 14 श्रेणी में जीआर इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ खेला गया मैच बेहद दर्शनीय रहा। अंडर 17 वर्ग में चिन्मय विद्यालय ने भारतीय विद्या भवन स्कूल को 30-13, 30-10 से हराया। बालिका अंडर 19 वर्ग में इंडियन स्कूल अल गुबरा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल आजाद नगर को 30-12, 30-15 से मात दी।द गार्जियन स्कूल ने मैक्स वर्ल्ड स्कूल को 30-15, 20-30, 30-9 से पराजित किया। बॉयज अंडर 19 श्रेणी में से थुरमनासन विद्यानिकेतन और द इंडियन हाई स्कूल ने भी अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में बुधवार को 109 मुकाबले हुए, जिसमें देर शाम तक 80 मुकाबलों के ही नतीजे घोषित हो सके। प्रतियोगिता में देशभर से 800 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं जिसमें से 150 खिलाड़ी विदेशी हैं। प्रतियोगिता के आयोजन में आयोजन सचिव सुशील त्यागी का विशेष सहयोग रहा।प्रतियोगिता के आधार पर एसजीएफआई के लिए होगा चयनआयोजन सचिव सुशील त्यागी ने बताया कि प्रतियोगिता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए होगा। इसके आधार पर अगले स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। वहां खिलाड़ी उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे।