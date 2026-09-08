Meerut News: गन्ना किसानों के बकाया ब्याज और मूल्य वृद्धि पर प्रदर्शन

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अमर उजाला ब्यूरोमवाना। किसान एकता संघर्ष संगठन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के ब्याज और गन्ना दर बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को दिया।संगठन के अध्यक्ष शौकीन गुर्जर के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा 16 जुलाई को प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के विलंबित भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज दिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। इसी क्रम में गन्ना किसानों द्वारा वर्ष 1996-97 से 2025-26 तक के विलंबित गन्ना मूल्य भुगतान एवं उस पर देय ब्याज का विवरण मांगा जा रहा है।उन्होंने चीनी मिल वार एवं सत्र वार बकाया भुगतान व ब्याज का विवरण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए गन्ने का निर्धारित दर एक हजार रुपये प्रति किलो (1000 रुपये प्रति क्विंटल) कराने का अनुरोध भी किया गया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष शौकीन गुर्जर, अनेश कुमार (सचिव), हरवीर सिंह, रोताश, सुरेशचंद, रामपाल सहित अनेक किसान मौजूद रहे।