Meerut News: स्वच्छता कर्मियों को वितरित की पीपी किट
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:13 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:13 PM IST
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लावड़। नगर पंचायत लावड़ की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 157 घंटे का महा विशेष सफाई अभियान जारी है। अभियान के तहत नगर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ स्वच्छता कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में स्वच्छता कार्य में लगे कामगारों और कर्मचारियों को पीपी किट वितरित की गईं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पति हाजी शकील कुरैशी ने कर्मचारियों को किट वितरित करते हुए सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मी शहर को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी प्राथमिकता है। इस दौरान सभासद अंकित शर्मा, गुड्डू, शाहिद, मनोज गोयल, गौरव कुमार, कृष्णा, राकेश, सोहनलाल, मोहनलाल, सनी आदि मौजूद रहे।
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बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में स्वच्छता कार्य में लगे कामगारों और कर्मचारियों को पीपी किट वितरित की गईं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पति हाजी शकील कुरैशी ने कर्मचारियों को किट वितरित करते हुए सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मी शहर को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी प्राथमिकता है। इस दौरान सभासद अंकित शर्मा, गुड्डू, शाहिद, मनोज गोयल, गौरव कुमार, कृष्णा, राकेश, सोहनलाल, मोहनलाल, सनी आदि मौजूद रहे।
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