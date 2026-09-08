Meerut News: चोरी की सूचना पर गई पुलिस से अभद्रता, हाथापाई का प्रयास
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:15 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:15 PM IST
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- पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी, प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र की पीएम आवास योजना कॉलोनी में बेटी पर चोरी का आरोप लगाए जाने की शिकायत करना बाबूराम को भारी पड़ गया। उसने मौके पर पहुंचे पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल संदीप पंवार व होमगार्ड राकिब के साथ अभद्रता और हाथापाई का प्रयास किया। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर पुलिस ने उसके के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना कॉलोनी निवासी बाबू राम ने सोमवार को पुलिस को सूचना दी थी कि पड़ोसी उनकी बेटी पर चोरी का आरोप लगा रहा है। सूचना मिलने के बाद पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल संदीप पंवार और होमगार्ड राकिब मौके पर पहुंचे। हेड कांस्टेबल ने दोनों पक्षों से मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया।
आरोप है कि इसी दौरान बाबूराम से पूछताछ करने पर वह हेडकांस्टेबल संदीप से उलझ गया। हेड कांस्टेबल के मुताबिक, बाबूराम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालते हुए हाथापाई का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख आसपास मौजूद लोगों ने बीचबचाव कर पुलिसकर्मी को बचाया। इस दौरान आरोपी वहां से भाग गया। इसके बाद हेड कांस्टेबल ने लोहियानगर थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ कोतवाली का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र की पीएम आवास योजना कॉलोनी में बेटी पर चोरी का आरोप लगाए जाने की शिकायत करना बाबूराम को भारी पड़ गया। उसने मौके पर पहुंचे पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल संदीप पंवार व होमगार्ड राकिब के साथ अभद्रता और हाथापाई का प्रयास किया। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर पुलिस ने उसके के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना कॉलोनी निवासी बाबू राम ने सोमवार को पुलिस को सूचना दी थी कि पड़ोसी उनकी बेटी पर चोरी का आरोप लगा रहा है। सूचना मिलने के बाद पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल संदीप पंवार और होमगार्ड राकिब मौके पर पहुंचे। हेड कांस्टेबल ने दोनों पक्षों से मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया।
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आरोप है कि इसी दौरान बाबूराम से पूछताछ करने पर वह हेडकांस्टेबल संदीप से उलझ गया। हेड कांस्टेबल के मुताबिक, बाबूराम ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालते हुए हाथापाई का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख आसपास मौजूद लोगों ने बीचबचाव कर पुलिसकर्मी को बचाया। इस दौरान आरोपी वहां से भाग गया। इसके बाद हेड कांस्टेबल ने लोहियानगर थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ कोतवाली का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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