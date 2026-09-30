Meerut News: खेलों में बढ़ चढ़कर करें प्रतिभाग
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:16 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:16 PM IST
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मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण व खेल निदेशालय की ओर से चलाए जा रहे खेलो इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय खेल विभाग की ओर से बच्चों को खेलों को प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को खेलो इंडिया सेंटर के कोच गौरव त्यागी ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव के निर्देशन में प्राथमिक विद्यालय सराय बहलीम में पहुंचकर बच्चों को खेलों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य व राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले पदक और उनसे होने वाले लाभ की जानकारी भी बच्चों को दी। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। संवाद
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