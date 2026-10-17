Meerut News: चोरी के सामान समेत एक आरोपी गिरफ्तार

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सीओ किठौर विश्व ज्योति राय का कहना है कि इस मामले में 26 सितंबर को गांव हसनपुर निवासी कमलेश ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। -- -- -- -- - विज्ञापन

सीओ किठौर विश्व ज्योति राय का कहना है कि इस मामले में 26 सितंबर को गांव हसनपुर निवासी कमलेश ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है।

किठौर। पुलिस ने हसनपुर कला में बीस दिन पहले घर में लाखों रुपये के सामान के चोरी के मामले में वांछित चल रहे मुंडाली के गांव जिसौरा निवासी मुरसलीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से चोरी हुआ मोबाइल तथा एक गले का सेट बरामद किया है।