Meerut News: आठ दिन से लापता किशोर का नहीं लगा सुराग

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र से आठ दिन से लापता चल रहा 14 वर्षीय किशोर का पता नहीं चल सका। मामले को लेकर बुधवार को पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा। उन्होंने गांव के ही दो युवकों पर किशोर को गायब करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने थाना पुलिस को किशोर को जल्द तलाशने का निर्देश दिया। पुलिस किशोर की तलाश में जुट गई है।भावनपुर गांव निवासी एक युवक ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस पर प्रार्थनापत्र देते हुए बताया कि गांव का ही दो युवक बग्गी चलाने का काम करते है। एक सितंबर को अपने दोनों युवक उनके बेटे को मेडिकल के शेरगढ़ी एक कार्यक्रम में ले गए थे। परिजनों के मुताबिक शादी समारोह के बाद से किशोर वापस घर नहीं लौटा था। काफी तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला था। इसके बाद परिवार ने आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों में भी उसकी तलाश की, लेकिन किशोर का पता नहीं चल सका था। परिजनों ने युवकों से किशोर के बारे में जानकारी की थी। इस पर युवकों ने किशोर के घर पहुंचने की बात बताई थी। परिजनों को आशंका है कि युवकों ने ही किशोर को गायब किया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। एसएसपी ने बताया कि किशोर की तलाश के लिए दो टीम लगा दी गई है। जल्द किशोर को तलाश लिया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है।