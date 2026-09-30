Meerut News: शतरंज प्रतियोगिता में छाए एमपीएस के खिलाड़ी

मेरठ। हस्तिनापुर पब्लिक स्कूल में 27 सितंबर को इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मेरठ पब्लिक स्कूल वेदव्यासपुरी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में कक्षा 5 की रिद्धिमा चौधरी ने अंडर-12 बालिका वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया। अयांश कृष्णा ने अंडर-12 बालक वर्ग में दसवां स्थान हासिल किया। कक्षा 8 के आर्या बलियान ने अंडर-15 बालक वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक विक्रमजीत सिंह शास्त्री व प्रधानाचार्या ज्योति पी. वैद्या ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों के मार्गदर्शक श्यामल सर के प्रयासों की भी सराहना की और सभी प्रतिभागियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं दी।