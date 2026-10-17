Meerut News: सरधना में मिशन शक्ति ने महिलाओं को दिलाई स्वच्छता शपथ

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डॉ. संगीता पुंडीर ने स्वच्छता को केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ घर स्वस्थ परिवार और सशक्त समाज की नींव है। महिलाओं को घर से निकलने वाले कचरे का सही प्रबंधन कर उसे उपयोगी संसाधन में बदलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में महिलाओं और पालिका कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सभी ने घर, मोहल्ले और नगर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की शपथ ली गई। नगरवासियों से भी कचरे को पालिका की कूड़ा गाड़ी में ही डालने की अपील की गई।डॉ. संगीता पुंडीर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने होम कंपोस्टिंग का प्रदर्शन कर रसोई के जैविक कचरे से घर पर ही खाद बनाने का तरीका बताया। इससे कचरे की मात्रा कम होती है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। स्वच्छता जागरूकता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।