{"_id":"6a874bfe8d2fc4e34207409a","slug":"meerut-sub-inspector-accused-of-raping-ccsu-student-suspended-raids-conducted-to-arrest-him-2026-08-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Meerut: सीसीएसयू की छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी दरोगा निलंबित, गिरफ्तारी के लिए दबिश; ये है पीड़िता की आपबीती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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चौधरी चरण सिंह विवि की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी दरोगा ललित मोहन को एसएसपी अविनाश पांडेय ने निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दे दिया है। इस मामले में नामजद होने के बाद छुट्टी पर गए दरोगा की गिरफ्तारी के लिए भावनपुर पुलिस दबिश दे रही है। छात्रा के आरोपों से संबंधित साक्ष्य पुलिस जुटा रही है।

शामली जिले की रहने वाली छात्रा चौधरी चरण सिंह विवि से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही है। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात मेडिकल थाने की तेजगढ़ी चौकी पर तैनात दरोगा रायबरेली निवासी ललित मोहन से हुई थी। आरोप है कि दरोगा ने छात्रा से उसका मोबाइल नंबर लिया और किसी-न-किसी बहाने उससे बातचीत करने लगा। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। छात्रा जब भी मेरठ आती थी, उसकी दरोगा से मुलाकात होती थी।



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छात्रा का आरोप है कि करीब दो सप्ताह पहले वह विवि कैंपस आई थी। इसी दौरान दरोगा उससे मिलने पहुंचा। आरोप है कि बातचीत के बहाने वह छात्रा को अपने साथ ले गया। इसके बाद उसे भोपाल विहार स्थित अपने दरोगा मित्र के फ्लैट पर ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने आरोप लगाया कि जब दरोगा ने शादी करने से इन्कार कर दिया तो एसएसपी अविनाश पांडेय से शिकायत की।



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